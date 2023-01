Basket | EuroCup | Venezia crolla nel finale e perde a Bourg en Bresse

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si è appena conclusa in Francia la sfida tra i padroni di casa delene la Umana Reyer, match valevole per l’undicesima giornata dell’. Big match al vertice, con i francesi che arrivavano forti del primo posto, con 7 successi, ma i veneti subito alle loro spalle con sei vittorie. Ecco come è andata. MINCIDELICE JLEN– UMANA REYER86-79 Primo quarto di grande equilibrio in Francia, dopo la fiammata iniziale dei padroni di casa che vanno sul 7-0, con Bramos, Granger e Willis a impattare il risultato. Ma è Tessitori a scatenarsi con un 3/3 da due punti che allunga il parziale sullo 0-14. In casaenè, invece, Julien a dare spettacolo e francesi di nuovo avanti, ma allo scadere ...

OA Sport

