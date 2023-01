Baseball | la Fortitudo Bologna non parteciperà alla prossima Coppa dei Campioni

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lanon sarà fra le squadre iscrittedei2023 di. Ad annunciare la clamorosa notizia, che fa ecomancata partecipazione del San Marino, è stato Pierluigi Bissa il presidente del club emiliano. In un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, il numero uno dei felsinei ha detto: “E’ stata una decisione sofferta. Abbiamo coinvolto tutto il consiglio.fine abbiamo deciso di ritirarci, perché la formula è vecchia e obsoleta. E non vale la pena. Tra l’altro arriveremo all’appuntamento Champions con una squadra poco rodata. L’inizio del campionato sarà poco probante”. Poi ha aggiunto: “A proposito delladei, abbiamo un progetto. Ci stiamo confrontando ...

