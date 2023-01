Barbara d’Urso torna a teatro e svela per chi batte il suo cuore

(Di martedì 17 gennaio 2023)d'Urso sta perre ae, in seguito, ha anche rivelato per chiil suo. Le dichiarazioni L'articolo proviene da Novella 2000.

Fanpage.it

Il presunto flirt trae Flavio Briatore ha occupato per giorni le pagine di gossip. Ma del resto non è difficile comprenderne il motivo: per quanto si tratti di rumors mai confermati dai diretti interessati, ...Tempo di confessioni per, al centro di mille voci e mille impegni, un po' come sempre. Carmelita si confessa a Tv Sorrisi e Canzoni , che la ha intervistata a ridosso del suo ritorno a teatro: il 14 febbraio ... Barbara D'Urso non presta il fianco al gossip su Flavio Briatore: Nel ...