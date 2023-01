Barbara d' Urso ridimensionata in tv | ecco come ha reagito e che pensa

(Di martedì 17 gennaio 2023)tutti i telespettatori Mediaset avranno avuto modo di vedere, da un po' di tempo a questa parte, la presenza did'in tv è sempre più. Dopo la cancellazione di Domenica Live e Live non è la d', nonché la sospensione del Grande Fratello da lei condotto, la donna appare sul piccolo schermo solo con Pomeriggio 5. Nel corso di un'intervista rilasciata al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, la presentatrice ha rotto il silenzio sulla faccenda ed ha svelatoha deciso di reagire a questa scelta da parte di Mediaset. Lady Cologno, dunque, ne ha approfittato per parlare dei suoi impegni lontano dalla tv ed ha fatto una piccola menzione alla sua vita sentimentale. Il commento diD'sul ridimensionamento in ...

Cosa c'è di vero nel gossip che parla di una liaison traD'e Flavio Briatore La conduttrice rompe il silenzio. Da settimane si parla di un possibile amore traD'e Flavio Briatore . Secondo indiscrezioni, i due sarebbero stati ...d'ha dedicato tutta la parte del talk show proprio all'artista 95enne. In questa circostanza è anche emerso un retroscena choc . Di cosa si tratta La sua inviata collegata ... Barbara d'Urso replica al gossip su Flavio Briatore Cosa c'è tra Barbara D'Urso e Flavio Briatore La conduttrice di Pomeriggio 5 ha vuotato il sacco, svelando chi c'è nel suo cuore.Il programma di Barbara d’urso non si è chiaramente scavato la fossa da solo ma da anni viene affossato da decisioni incomprensibili come quella di mandarlo in onda alle 17,30 e non alle 17.