Banche dati oncologiche accessibili ai magistrati non ai ricercatori Eppure la tracciabilità conta

(Di martedì 17 gennaio 2023) Come tutti gli italiani, ho il cuore in tumulto e diviso tra tante emozioni per l’arresto Matteo Messina Denaro, che ha vissuto tranquillamente la latitanza a casa sua per circa trent’anni. E’ veramente una vittoria o l’ennesima presa d’atto della sconfitta di uno Stato di diritto nazionale? Anche io sono un ammalato di cancro un poco più anziano del boss di Cosa Nostra. Oltre mille italiani si ammalano di cancro ogni giorno in Italia, sempre più giovani, e le cure non per guarire ma solo per continuare a vivere costano ogni giorno maledettamente di più per ognuno di noi. La ricerca in Oncologia è un sogno meraviglioso che sta diventando realtà ma per ottenere il 10% in più di sopravvivenza globale negli ultimi dieci anni (AIOM) abbiamo incrementato i costi della sola spesa farmaceutica di oltre il 1000% negli ultimi venti anni. L’industria farmaceutica non fa ...