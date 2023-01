(Di martedì 17 gennaio 2023) "Non riguarda Fabrizio, ma un omonimo, la sentenza della Cassazione depositata ieri nella quale si fa riferimento alla condanna a un anno e dieci mesi di reclusione per un tentatoin ...

Agenzia ANSA

Lo sottolinea l'avvocato milanese Ivano, legale dell'ex fotografo, con riferimento alla sentenza 1368 della Quinta sezione penale della Cassazione - della quale è stata data notizia ieri - che ...Venerdì 20 gennaio, tradizionale festa di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale, con la celebrazione di una Santa Messa alladel Purgatorio, alle 10.30. Interverranno il Sindaco,. Giovanna Bruno, il Vescovo Diocesano, mons. Luigi Mansi, l'assessore alla Vigilanza, Pasquale Colasuonno, il Comandante del Corpo di ... Avv. Chiesa,Corona non ha commesso furto, solo caso omonimia ... (ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Non riguarda Fabrizio Corona, ma un omonimo, la sentenza della Cassazione depositata ieri nella quale si fa riferimento alla condanna a un anno e dieci mesi di reclusione per ...Si sono conclusi i lavori del restauro conservativo delle pitture parietali della chiesa bizantina di San Nicolò Inferiore, finanziati da FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS - in collaborazione co ...