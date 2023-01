Avellino | paura in strada | crollano alberi sulle auto in sosta

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio l’avviso di allerta meteo attualmente in vigore e inizialmente previsto fino a domattina. Fino alle ore 9 di domani, mercoledì 18 gennaio, il livello dell’allerta è Arancione su tutta la Campania. Dopo l’ordinanza di chiusura delle scuole in Irpinia, diversi sono i disagi per la provincia. Tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco di. In Via Due Principati nel capoluogo, alcunihanno colpito in pieno lein. Maltempo, Protezione Civile proroga l’allerta meteo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

