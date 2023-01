Avellino | asse caldo con il Cittadella | non solo Tounkara

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sfumata l’arrivo di Mirko Gori dalla Triestina, l’vira altrove per rinforzare il centrocampo. Il nome nuovo Davide Mazzocco, cl’95 del. Cresciuto nel settore giovanile del Padova, ha esordito in prima squadra il 13 settembre 2015 disputando l’incontro di Serie C vinto 2-0 contro il Pro Piacenza. Il 4 luglio 2019 è stato acquistato dalla SPAL che lo ha contestualmente ceduto in prestito al Pordenone per la stagione 2019-2020 e alla Virtus Entella per quella successiva. Il 31 agosto 2021 rescinde il proprio contratto con la SPAL, per poi accasarsi al. In Serie B ha collezionato 70 presenze; 90 in LegaPro con il Padova. Sul tavolo la società guidata dalla famiglia D’Agostino ha proposto un biennale per il centrocampista nativo ...