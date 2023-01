Avatar | Vin Diesel parteciperà alla saga? La risposta del produttore

(Di martedì 17 gennaio 2023) Jon Landau,delladiha finalmente risposto a una delle domande che più ha tenuto banco negli ultimi anni, in riferimento all’universo Na’vì; Vinai prossimi film? Pare proprio di no. Landau, in un’intervista ad Empire, ha messo definitivamente a tacere le voci di un possibile coinvolgimento dell’attore nellafantascientifica: “A Vin piace il nostro lavoro, e una volta è venuto a trovarci sul set; la gente ha pensato che questo significasse qualcosa di più, e non ha considerato il contesto.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vin(@vin) Landau parla di un video risalente al 2019 e pubblicato sulla pagina Instagram di ...

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

, la presenza diDiesel nei sequel non è assolutamente confermata: parola di Jon Landeau. Ecco tutte le informazioni da ...Il produttore Jon Landau ha smentito una volta per tutte la presenza diDiesel nel cast dei sequel di ... No, Vin Diesel non è e non sarà nei sequel di Avatar Avatar, la presenza di Vin Diesel nei sequel non è assolutamente confermata: parola di Jon Landeau. Ecco tutte le informazioni da sapere!Vin Diesel ne s'envolera pas pour Pandora, la planète où se déroule l'intrigue d'Avatar. La star de Fast & Furious ne fera pas partie des suites de la franchise de science-fiction de James Cameron, a ...