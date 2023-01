Avatar | La via dell' acqua batte ogni record con 14 nomination ai VES Awards

(Di martedì 17 gennaio 2023): la viasi è contraddistinto anche in termini diper gli effetti speciali, ottenendone ben 14 ai VES: La viaha ottenuto 14per i VES (Visual Effects Society)2023, si tratta di unper il settore. Il sequel di James Cameron non ha solamente superato il precedente risultato di The Mandalorian, ma ha anche battuto il numero diottenute nel 2010 dal primo capitolo di questa saga. Così vediamo: La viacompetere in numerose categorie, tra cui la prestigiosa "Outstanding Visual Effects in a Photoreal Feature" al fianco di Animali ...

Il produttore Jon Landau ha smentito una volta per tutte la presenza di Vin Diesel nel cast dei sequel di ...The Weeknd ha pubblicato il video ufficiale del suo più recente singolo che, intitolato "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)", fa parte della colonna sonora di "- Ladell'acqua" diretto da James Cameron. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 14 dicembre, è il sequel del film "" del 2009. La clip, diretta da ... Avatar: La via dell'Acqua da record! È tra i 10 film a incassare di più nella storia È trascorso ormai un mese abbondante dall'uscita in sala di Avatar: La Via dell'Acqua, ma il film di James Cameron non accenna a rallentare: il nuovo episodio della saga ambientata su Pandora sembra ...