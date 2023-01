Autonomia | Calderoli | ' decidiamo insieme | non ci saranno forzature'

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Salvini ha parlato di riforma nel 2023 perché ci vuole più o meno un anno per portare a compimento una legge ordinaria come questa". Lo dice Robertoal 'Corriere della sera' parlando del progetto didifferenziata. "Ho presentato il mio testo il 29 dicembre all'esame degli uffici necessario perché approdi in Consiglio dei ministri, ora tuttifaremo un cronoprogramma, poi andrà in Cdm. Quale sarebbe la forzatura?", spiega il ministro delle Regioni., tra le altre cose, parla di riforme e di presidenzialismo: "Domani (oggi, ndr) incontrerò con i nostri capigruppo la ministra delle Riforme Casellati proprio per decidere quale modello di presidenzialismo portare avanti. Ma io anni fa ho portato Gasparri e La Russa in ospedale, dove ero ricoverato in terapia ...

Adnkronos

... perché possa essere utilizzato anche da chi non chiede l'differenziata", assicura. "Lo immaginiamo implementato da tutte le risorse europee sulla coesione non utilizzate e altri ...... ha detto il ministro. 'Ragionevolmente una legge ordinaria di quelle dimensioni richiede un anno di esame del Parlamento'. Della riforma dell'differenziata ne abbiamo parlato ... Autonomia, Calderoli: "Tempi li decide Parlamento" Il ministro per gli Affari regionali spiega che servirà per lo più un anno per fare le cose per bene, con una Cabina di regia che vedrà coinvolto «il gotha del costituzionalismo e dell’economia italia ...Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Salvini ha parlato di riforma nel 2023 perché ci vuole più o meno un anno per portare a compimento una legge ordinaria come questa”. Lo dice Roberto Calderoli al ‘Corriere ...