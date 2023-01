Auto fuori strada | il guidatore resta incastrato tra le lamiere - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

E' successo a Gambassi Terme (in provincia di Firenze): è stato necessario l'intervento dei vigili del ...Un impatto violento che non avrebbe lasciato scampo ai tre giovani, mentre il quarto è riuscito a trascinarsidall'e a raggiungere un'abitazione limitrofa per dare l' allarme . Fratelli ... Auto fuori strada, il guidatore resta incastrato tra le lamiere Vishal Klair, Amritpal Singh e Balpareet Kaur queste le tre vittime dell'incidente mortale avvenuto nel Veronese. Erano tutti e tre giovanissimi i ragazzi morti ...Sembrerebbe che l’uomo trovato morto carbonizzato in un’auto in provincia di Pavia sia stato ucciso. Non è stato ancora possibile confermare l’identità: di lui sarebbero rimasti solo pochi resti. Potr ...