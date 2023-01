Auto elettriche - Von der Leyen | Preoccupati dagli incentivi Usa | lavoriamo a una soluzione

Leggi su quattroruote

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ursula von dertorna a parlare di uno dei temi più caldi del momento per il futuro dell'industriamotive europea. Infatti, il presidente della Commissione europea ha colto l'occasione di un suo intervento al forum di Davos per affrontare di nuovo la questione dell'Inflation Reducton Act (Ira) e delle conseguenze sulleprodotte nel Vecchio continente: "Non è un segreto che alcuni elementi della normativa statunitense abbiano sollevato una serie di preoccupazion,i in particolare per alcuni", ha affermato von der. "Per questo abbiamo lavorato con gli Stati Uniti per trovare delle soluzioni, ad esempio per far sì che anche le aziende europee e leprodotte nella Ue possano accedere ai benefici ...