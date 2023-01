Auto di schianta | tre morti Sui social il video choc a folle velocità pubblicato dal guidatore

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lunedì 16 gennaio si è verificato un tragico incidente mortale lungo la statale Romea, tra Legnaro e Piove di Sacco, nei pressi di Padova. Tre persone che si trovavano a bordo della stessasono morte sul colpo. Secondo la ricostruzione della polizia l’è uscita fuori dalla carreggiata in modonomo mentre percorreva un lungo tratto di strada tra Legnaro e Piove di Sacco. La vettura, un’Audi A6, uscendo di strada sulla statale 516, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata più volte, provocando la morte delle tre persone a bordo. Immediatamente, sono arrivati sul posto i soccorritori del 118 trovandosi davanti una scena terribile. Purtroppo per le tre persone non c’è stato niente da fare. Leggi anche: Incidente instrada, si ribalta bus con 52 persone a bordo Incidente a ...