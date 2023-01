Auto bloccata dall’acqua piovana nei pressi della stazione | donna messa in salvo FOTO

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna, dipendente del Comune di Benevento, questo pomeriggio al volantesuavettura è rimastain prossimità del sottopasso di viale Virgilio in prossimità di via Ponte a Cavallo, nelle vicinanzeferroviaria, a causa dell’acqua stagnante dovuta alle violente piogge abbattutesi sul Sannio nelle ultime ore. Si è reso necessario l’intervento dei VigiliPolizia Municipale del comandante Bosco che con il loro intervento sono riusciti a mettere in sicurezza lae ad evitare ogni ulteriore pericolo allache, evidentemente, era impaurita per la situazione in cui si era venuta a trovare suo malgrado. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

