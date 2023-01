Australian Open | vietate le bandiere russe e bielorusse | lo stop dopo il blitz sugli spalti Mosca protesta – La foto

(Di martedì 17 gennaio 2023) Gli organizzatori degli, uno dei tornei del Grande Slam, hanno vietato l’esposizione die bielodurante la kermesse sportiva. La politica iniziale prevedeva l’utilizzo di qualunque bandiera, a patto che non creasse problemi allo svolgimento del torneo. Ma in mattinata, l’organo di governo nazionale – il Tennis Australia – ha deciso di vietare gli stendardi die Minskche uno spettatore ha esposto una bandiera russa a bordo campo durante la partita del primo turno tra la tennista ucraina Kateryna Baindl e la russa Kamilla Rakhimova. «Abbiamo deciso di vietare ledella Russia e della Bielorussia agli», spiega la Federazione sportiva che in una nota ...

