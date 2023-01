Australian Open | Paolo Bertolucci | “Sinner se la gioca con tutti | ma una partita non conta nulla Berrettini e Musetti? Niente tragedie!”

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’Italia si presentava al via degli2023 con grandi ambizioni: mai era accaduto di poter vantare contemporaneamente ben 3 azzurri tra le prime 20 posizioni della classifica ATP di tennis. Eppure due di questi hanno già salutato prematuramente Melbourne: sia Lorenzosia Matteohanno alzato bandiera bianca dopo una lunga maratona durata 5 set, rispettivamente contro il sudafricano Lloyd Harris e lo scozzese Andy Murray. Quasi tutte le speranze sono ora riposte su Jannik, con l’auspicio che Lorenzo Sonego possa inventarsi un exploit in uno spicchio di tabellone impegnativo. Con, vincitore della Coppa Davis nel 1976 ed attualmente apprezzatissimo commentatore tecnico su SkySport, abbiamo analizzato le cause che ...

