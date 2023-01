Australian Open | Matteo Berrettini cede i punti della semifinale 2022 e crolla nel ranking | quante posizioni ha già perso

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dalle stelle alle stalle.aveva ben altri traguardi da raggiungere in questa edizione 2023 degli. L’azzurro aveva ben figurato nella United Cup, prevalendo negli scontri con Casper Ruud e Hubert Hurkacz e mostrando chiari segnali di vitalità, soprattutto per il livello di tennis espresso, contro questi due tennisti. Un aspetto che si era evidenziato anche nelle sconfitte “di misura” contro Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz. Per questo, le aspettative contro Andy Murray, nel primo incontro dello Slamo, erano alte. Il romano, però, non ha espresso il proprio miglior tennis, specialmente nei primi due set e, nonostante una grande rimonta, al super tie-break del quinto set si è decisa la sfida in favore dello scozzese. Un ko amaro per come si è sviluppata la ...