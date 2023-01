Australian Open | Garcia e Sabalenka | che squilli di tromba!

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tirano forte, partono forte: nel giorno in cui il sole dell'estatea è un avversario che non si può affrontare senza protezione (e quella della crema solare non basta), Carolinee ...

Agenzia ANSA

... Caroline Garcia e Aryna Sabalenka hanno approfittato dell'ombrellone della Rod Laver Arena (che ha chiuso il tetto) per lanciare le loro candidature a grandi protagoniste degli. N.4 ...Durante la prima giornata dell', un'immagine aveva attirato l'attenzione di Vasyl Myroshnychenko, ambasciatore dell'Ucraina in Australia e Nuova Zelanda. Qualche tifoso aveva infatti esposto una bandiera russa nel ... Australian Open, Sinner e Sonego al secondo turno - Sport Non c'è storia tra Andrey Rublev e l'amico Dominic Thiem al primo turno dell'Australian Open 2023. L'austriaco, che ha conquistato il suo unico ...Le partite in programma oggi agli Australian Open sono state interrotte a lungo a causa del caldo record. Quella tra Berrettini e Murray però è proseguita.