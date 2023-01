Australian Open | dove vedere Sinner-Etcheverry in TV e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Mercoledì 18 gennaio si giocherà l’incontro, valido per il secondo turno dell’2023. Il numero due del tennis italiano è reduce dalla comoda vittoria al primo turno contro l’inglese Kyle Edmund, battuto agevolmente per tre set a zero. La facilità con cui l’altoatesino ha vinto lascia ben sperare in vista del proseguo del torneo, a partire dal match contro il 23enne argentino originario di La Plata, attuale numero 79 del ranking ATP, che nel primo turno ha superato il francese Barrére in rimonta in quattro set. Di seguito le informazioni suil match dell’traedin televisione e in...