Australian Open | Berrettini fuori | passa Murray

(Di martedì 17 gennaio 2023) Un regale Sir Andyha giocato contro il tempo, contro il fisico e contro Matteoal primo turno degli, con un'anca di metallo e un ginocchio sbucciato nel quinto set. Ha giocato e ha vinto, forte di una testa da tennis come pochi, una partita già candidata ad essere tra le più belle del 2023. "Braveheart"ha chiuso 63 64 46 67(7) 76(6), ha salvato un match point e finito con una risposta corretta dal nastro. Anon sono bastati 31 ace e 72 colpi vincenti, né l'83% di punti vinti con la prima di servizio. Ha pesato il 43% di resa con la seconda, insieme ai 59 gratuiti contro i 34 dello scozzese.ha completato così la sua prima vittoria su un Top 20 in uno Slam dal successo su Kei Nishikori ai quarti del Roland ...

Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022Sono stati ufficialmente rinviati alla giornata di domani, mercoledì 18 gennaio, i match di primo turno dell'2023 di Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini . A causa della pioggia che si è abbattuta su Melbourne, rendendo necessaria una seconda interruzione dopo quella per la 'heat rule', le ...Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) – Mattia Bellucci esce di scena al primo turno dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne ...Dopo il caldo, la pioggia. Giornata ad alti livelli di pazzia meteorologica agli Australian Open 2023: prima tre ore di stop per l’applicazione delle norme legate all’eccesso di calura nel pomeriggio, ...