Australian Open | Berrettini fuori al primo turno La Giorgi sul caso vaccini | 'Io sono serena'

Si interrompe al primo turno l'avventura di Matteo Berrettini, n.14 della classifica Atp, aglid'Australia, primo torneo del Grande Slam della stagione del tennis. L'azzurro è stato sconfitto sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne dallo scozzese Andy Murray (n.49), che si è imposto ...AGI - Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno deglial termine di una battaglia infinita con lo scozzese Andy Murray. Il 26enne romano numero 14 al mondo, ha ceduto in cinque set, 3 - 6, 3 - 6, 6 - 4, 7 - 6(7), 7 - 6 (6) e in oltre ...Ha solo 21 anni, ma la sua esplosione sta facendo sognare l’Italia che già lo vede come futuro campione del tennis: si tratta di Mattia Bellucci, tennista lombardo che si è qualificato per… Leggi ...Tanta amarezza. Matteo Berrettini è uscito sconfitto al primo turno degli Australian Open 2023 contro lo scozzese Andy Murray (n.66 del ranking) in una partita molto intensa e a tratti spettacolare, d ...