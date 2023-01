Australian Open 2023 | Zverev avanti col brivido | tutto facile per Djokovic e Rublev

(Di martedì 17 gennaio 2023) Alexanderha conquistato, non senza soffrire, la sua prima vittoria da giugno. Il tedesco ha battuto a Melbourne il pertugiano Juan Pablo Varillas (numero 102 al mondo) in cinque set nel primo turno degli. Il numero 13 al mondo inizia con il piede sbagliato perdendo il primo set 4-6, ma risponde subito portandosi a casa il secondo parziale sul 6-1 e il terzo sul 7-5. Varillas ha la meglio al tee-break del quarto set (6(3)-7) e rimette il punteggio in parità, ma con un break nell’ultimo game èha portare a casa il match chiudendo il quinto set sul 6-4., invece, per Novak, che batte in tre set lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 75 al mondo. Il serbo si è imposto 6-3 6-4 nei primi due ...

Fa, disfa e poi rifà: è un Alexander Zverev che ha ancora bisogno di trovare i giusti ritmi quello visto oggi all'esordio a Melbourne contro il ripescato peruviano Juan Pablo Varillas, numero 103 al ...Caldo e pioggia protagonisti nella seconda giornata degli, con i match all'aperto sospesi per alcune ore per le temperature eccessive e poi fermati da un violento acquazzone. Novak Djokovic fa il suo dovere e batte in tre set lo spagnolo ...AUSTRALIAN OPEN - Berrettini difendeva 720 punti a Melbourne, considerata la semifinale dell'anno scorso persa contro Rafael Nadal). Questo risultato ha come co ...