Australian Open 2023 | tifoso in mutande sfida la pioggia | invade il campo e sale sulla sedia dell’arbitro VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 17 gennaio 2023) A causa dellache si è abbattuta su Melbourne, numerosi incontri di primo turno dell’sono stati sospesi. Gli spettatori hanno dunque cercato riparo in attesa che smettesse di piovere e si ricominciasse a giocare. Tutti tranne uno, che ha dato vita a un siparietto più singolare che mai. Un uomo è stato infatti protagonista di un’inusuale invasione di: in, ha iniziato a correre per il, primandoe poi completando il giro del rettangolo di gioco, guardando con un sorriso beffardo un uomo della sicurezza, accorso per intervenire. Di seguito ildell’invasione. SportFace.