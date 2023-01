Australian Open 2023 | rinviati a domani i match di Bronzetti e Stefanini

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sono stati ufficialmentealla giornata di, mercoledì 18 gennaio, idi primo turno dell’di Luciae Lucrezia. A causa della pioggia che si è abbattuta su Melbourne, rendendo necessaria una seconda interruzione dopo quella per la “heat rule”, le due azzurre debutteranno in terra aussie con un giorno di ritardo. Per il momento sono sei le partite che sono state posticipate. Si tratta di Stephens-Potapova, Kasatkina-Gracheva, Maria-, Haddad Maia-Parrizas Diaz, Begu-Mandlik,-Siegemund. SportFace.

La Federazione australiana di tennis ha bandito oggi le bandiere russe e bielorusse dagli, a seguito di una richiesta di intervento dell'ambasciatore ucraino dopo che alcune di esse erano apparse tra la folla. 'Le bandiere russa e bielorussa sono vietate agli...Si tratta del ritorno in campo di Chardy dall'USdel 2021, quando fu sconfitto 3 - 0 da Matteo Berrettini. Il francese era rimasto lontano dai campi per tutto il 2022 a causa di una reazione ...Dopo Lorenzo Musetti, eliminato ieri da Harris, anche Matteo Berrettini è costretto a salutare al primo turno gli Australian Open. Il numero uno azzurro è stato sconfitto in cinque set Andy Murray in ...Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) – Martina Trevisan esce di scena al primo turno dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne ...