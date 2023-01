Australian Open 2023 | quando giocano gli italiani domani Orari 18 gennaio | dove vederli in tv | avversari

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) Altra giornata ricca di gare quella in programmamercoledì 18(a partire già da stanotte, alle ore 01:00) per gli, che vedrà in scena alcuni match (che si terranno nella notte italiana) validi per il secondo turno del primo Slam stagionale. Sarà in campo Jannik Sinner, che dovrà vedersela con l’argentino Tomas Martin Etcheverry, così come Lorenzo Sonego, atteso da un match a dir poco ostico contro il polacco Hubert Hurkacz. In programma anche i match inizialmente previsti per oggi, ma spostati aa causa del maltempo. Al riguardo, infatti, toccherà a Lucia Bronzetti e a Lucrezia Stefanini, che scenderanno in campo affrontando rispettivamente le due tedesche Laura Siegemund e Tatjana Maria; in palio la qualificazione per il secondo turno degli ...