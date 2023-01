Australian Open 2023 | partite sospese per il caldo Che temperatura era percepita e il regolamento Stop per Bellucci

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il grandeha fatto capolino agli. In occasione della seconda giornata dello Slam in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne, le temperature si sono sensibilmente alzate e hanno costretto i giudici di sedia a interrompere momentaneamente gli incontri che si stavano disputando. Ilprevede, infatti, che il gioco si deve sospendere se la colonnina di mercurio supera i 40 °C. Si può giocare soltanto sui campi che prevedono la copertura, come ad esempio la Rod Laver Arena dove è regolarmente iniziato il confronto tra Matteo Berrettini e Andy Murray. Sono stati molteplici gli incontri che hanno necessitato di una lunga sosta, incominciata attorno alle ore 03.55 italiane. Tra questi anche la sfida tra il nostro Mattia Belucci e il francese Benjamin Bonzi (il ...

L' estate australiana e la sua energia per cancellare i dolori del 2022 e buttarsi nella nuova stagione col sole in fronte. O meglio, sul bicipite, ultimo dei tatuaggi che decorano il suo corpo, ...Berrettini, Fognini e Bellucci esordiscono sul cemento di Melbourne nel primo Slam dell'anno. Nel torneo femminile tocca a Giorgi, Stefanini, Trevisan e ...Novak Djokovic inizia il suo cammino all’Australian Open, primo Slam del 2023. Il serbo (testa di serie n°4), dopo aver vinto l’Atp Adelaide (battendo in finale lo statunitense Sebastian Korda), se la ...Troppo caldo a Melbourne e, quando in Italia sono le quattro del mattino, il gioco è speso agli Australian Open ...