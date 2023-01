Australian Open 2023 | Novak Djokovic impegnato per due set | poi travolge Carballes Baena

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023)ritorna in Australia con una vittoria. Saltato il 2022 per le note ragioni, il serbo debutta con una vittoria nella propria caccia al decimo successo agli. Battuto lo spagnolo Robertoin 2 ore e 3 minuti: 6-3 6-4 6-0 il punteggio di un incontro che, per un’ora e mezza, è stato più lottato di quel che può dire il puro dato numerico. Ora per il nove volte vincitore uno tra il francese Enzo Couacaud e il boliviano Hugo Dellien: sarà favorito non solo dallo status, ma anche dal fatto che i due, causa la combinazione caldo-pioggia, non hanno potuto disputare il loro match oggi. Dopo tre game tutto sommato interlocutori, nel quarto arriva la prima palla break per, cancellata da un ace centrale di ...