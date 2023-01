Australian Open 2023 | Mattia Bellucci lotta | ma deve cedere a Benjamin Bonzi in quattro set

(Di martedì 17 gennaio 2023) Una sconfitta onorevole per(n.152 del ranking) nel primo turno degli. L’azzurro, alla prima esperienza assoluta in uno Slam, è stato battuto dal francese(n.48 ATP) con il punteggio di 4-6 6-3 7-6 (5) 6-4 in 3 ore e 22 minuti di gioco. Una partita in cuiha fatto vedere le sue doti, con alcuni colpi di pregevole fattura a sfruttare la sua mano sinistra., però, nel corso del confronto ha trovato modo di disinnescare il tennis di talento del nostro portacolori, imponendosi inparziali. Una sfida interrotta al termine del terzo parziale per via del grande caldo. Il transalpino, dunque, continua la propria avventura e affronterà il vincente del ...

Camila Giorgi ha giocato due partite in un giorno e la più difficile non è stata quella in campo. Lì, per il primo turno dell', è stato un netto 6 - 0, 6 - 1 contro Anastasia Pavlyuchenkova (numero 364 al mondo). Le insidie maggiori le ha trovate dopo, in conferenza stampa, quando i giornalisti le hanno ...Non c'è storia tra Andrey Rublev e l'amico Dominic Thiem al primo turno dell'2023. L'austriaco, che ha conquistato il suo unico Slam allo US2020, si è arreso 63 64 62. Il russo, in campo come atleta neutrale, ha chiuso con 33 vincenti e fatto valere un'...Mattia Bellucci gioca un ottimo match al suo esordio assoluto nel main draw di un torneo Slam: l'azzurro è eliminato in quattro set dal francese Benjamin Bonzi ...Non c'è storia tra Andrey Rublev e l'amico Dominic Thiem al primo turno dell'Australian Open 2023. L'austriaco, che ha conquistato il suo unico ...