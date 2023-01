Australian Open 2023 | Matteo Berrettini eliminato da un Andy Murray in versione deluxe dopo quasi 5 ore

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il miglior match di tutto il novero di primi turni degliporta anche una grande amarezza al tennis italiano.esce di scena contro, con lo scozzese che, in 4 ore e 49 minuti, prevale per 6-3 6-3 4-6 6-7(7) 7-6(6). Il numero 13 del seeding non usciva all’esordio in uno Slam da Melbourne 2019, quando fu Tsitsipas a eliminarlo in un altro sorteggio sfortunatissimo. Un altro, già: perché anche questo lo è. Il discorso legato a teste di serie o meno, infatti, connon vale, considerando la sua immensa statura tennistica. Per lui ora uno tra Fabio Fognini e l’o Thanasi Kokkinakis. Si parte subito con l’alto livello incorporato, e visti i protagonisti in campo nulla di diverso ci si può aspettare. ...