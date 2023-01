Australian Open 2023 | la pioggia sconvolge il programma | quali match sono stati rinviati a domani Coinvolte anche le azzurre

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dopo il caldo, la. Giornata ad alti livelli di pazzia meteorologica agli: prima tre ore di stop per l’applicazione delle norme legate all’eccesso di calura nel pomeriggio, poi la discesa di acqua in quantità torrenziali hanno causato grandi ritardi nella giornata. E, nel finale,qualche rinvio a. Coinvolti soprattutto ifemminili,quelliti come terzi sui vari campi. Debutteranno, dunque, sia Lucia Bronzetti che Lucrezia Stefanini, rispettivamente opposte alle tedesche Laura Siegemund e Tatjana Maria. Ma noni soli due confronti rimandati. LIVE Fognini-Kokkinakis 0-0,...

Lo scozzese si impone dopo una lunga maratona di 5 set sull'azzurro, fuori al primo turno MELBOURNE (AUSTRALIA) - Andy Murray elimina Matteo Berrettini al primo turno degli, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), in corso al Melbourne Park. Lo scozzese, ex numero 1 del mondo, si è imposto sul romano al ...L'azzurra sconfitta in due set dalla russa Liudmila Samsonova MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jasmine Paolini eliminata al primo turno degli. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 66 WTA, si è arresa 62 64, in un'ora e 9 minuti, alla russa Liudmila Samsonova, n.20 del ranking e 18 del seeding. - foto LivePhotoSport ...Dalle stelle alle stalle. Matteo Berrettini aveva ben altri traguardi da raggiungere in questa edizione 2023 degli Australian Open. L'azzurro aveva ben figurato nella United Cup, prevalendo negli scon ...