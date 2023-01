Australian Open 2023 | Jasmine Paolini eliminata al primo turno dalla russa Samsonova | sconfitta in due set

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si interrompe all’avventura aglidi: l’azzurra,Liudmila, non può nulla di fronte a un’avversaria che si è dimostrata superiore per larghi tratti del match e che accede al round successivo delSlam della stagione (vittoria per 2 set a 0, 6-2 6-4). L’incontro, il cui orario di inizio è slittato a seguito dell’interruzione dei match all’aperto per temperature eccessive (oltre i 40°), si è protratto poco oltre l’ora di gioco (1 ora e 9 minuti per la precisione), durante il qualeha dimostrato di esserne pienamente in controllo;, dal canto suo, ha ...