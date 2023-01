Australian Open 2023 | Jabeur fatica ma batte Zidansek tra i tanti rinvii Bene Garcia | Sabalenka e Giorgi | fuori Trevisan e Paolini

(Di martedì 17 gennaio 2023) È terminato da poco un martedì ricco di problematiche agli. Prima tre ore di stop per il troppo caldo, poi una pioggia torrenziale che ha causato altri vari ritardi e in seguito anche diversi. In tutto questo sono stati completati 20 match validi per il primo turno, tre incontri sono stati invece sospesi e rinviati a domani e le ressfide sono state appunto posticipate direttamente al mercoledì. Tra quest’ultime, anche le partite delle italiane Lucrezia Stefanini (contro la tedesca Tatjana Maria) e Lucia Bronzetti (contro l’altra tedesca Laura Siegemund). Suda più del previsto, ma riesce poi ad avanzare la tunisina Ons(testa di serie n.2), vittoriosa per 7-6 4-6 6-1 contro la slovena Tamara. Si impongono invece molto ...

