Australian Open 2023 | il tabellone di Camila Giorgi Ora una slovacca che ha sconfitto Martina Trevisan | poi tante insidie

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Un lunedì da dimenticare per i colori azzurri agli, salutati subito da Matteo Berrettini che ha clamorosamente fallito un match - point e al termine di una lunga battaglia durata cinque set si è arreso all'intramontabile scozzese Andy ...Novak Djokovic ritorna sulla Rod Laver Arena dopo un anno di assenza e scaccia i fantasmi dei problemi fisici con una vittoria di forza. Ordinaria amministrazione. Non brilla sempre e ...Novak Djokovic esordisce come meglio non poteva agli Open d'Australia di tennis, in corso a Melbourne. Il serbo, ex n.1 del mondo, che un anno fa non aveva potuto giocare nella terra dei canguri perch ...È terminato da poco un martedì ricco di problematiche agli Australian Open 2023. Prima tre ore di stop per il troppo caldo, poi una pioggia torrenziale che ha causato altri vari ritardi e in seguito a ...