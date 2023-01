Australian Open 2023 | il tabellone di Camila Giorgi Ora una slovacca che ha sconfitto Martina Trevisan | poi tante insidie

(Di martedì 17 gennaio 2023) È iniziato con una bella vittoria il cammino diagli. L’azzurra classe 1991 ha infattila russa Anastasia Pavlyuchenkova (n.364 del ranking) con un nettissimo 6-0 6-1 in appena 57 minuti, conquistando addirittura 54 punti dei 78 totali. Grazie a questo successo, la marchigiana ha così raggiunto il secondo turno e giovedì sfiderà dunque laAnna Karolina Schmiedlova (n.105 del ranking), uscita vincitrice dal match odierno contro l’altra azzurra(testa di serie n.21) con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 13 minuti. Trae Schmiedlova c’è soltanto un precedente, ma risale ad addirittura otto anni fa. Le due tenniste si sfidarono nella finale del ...

Carballes Baena 6 - 3 6 - 4 6 - 0 È iniziata con una vittoria non comodissima ma nemmeno sofferta la corsa verso la decima di Djokovic all'2023. Il serbo , al suo ritorno sulla Rod ...Il primo torneo del Grande Slam dell'anno iniziato. Con questo Live - Ticker vi teniamo aggiornati sui risultati e le notizie pi importanti degli. Belinda Bencic (WTA 10) ha iniziato glisullo slancio di quanto mostrato nella vittoriosa cavalcata di Adelaide. L'elvetica nel primo turno di Melbourne si sbarazzata ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per averci seguito e a domani con gli Australian Open. 13.50 Si chiude la… Leggi ...Australian Open ecco il programma di mercoledì 18 gennaio. In campo Sinner e Sonego. Intanto Berrettini è eliminato da Murray. Il punto nell'articolo.