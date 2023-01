Australian Open 2023 | Giorgi cede solo un game e vola al secondo turno | Trevisan out

(Di martedì 17 gennaio 2023) Camilaè perfetta nel suo esordio stagionale a livello Slam: la tennista marchighiana sconfigge Anastasia Pavlyuchenkovando solamente une si qualifica per ildegli, quando affronterà Anna Karolina Schmiedlova. L’inizio dell’azzurra è piuttosto convincente:è costretta ai vantaggi neldi battuta inaugurale, poi conquista il break e3-0, dominando gli scambi da fondocampo e lasciando poco scampo alla russa. Passano i minuti e il copione non cambia, con la marchigiana che si rivela davvero efficace con dritto e rovescio: diretta conseguenza di ciò è unbreak di vantaggio, gesitito benissimo dall’italiana fino ad un 6-0 maturato in ...

L' estate australiana e la sua energia per cancellare i dolori del 2022 e buttarsi nella nuova stagione col sole in fronte. O meglio, sul bicipite, ultimo dei tatuaggi che decorano il suo corpo, ...Berrettini, Fognini e Bellucci esordiscono sul cemento di Melbourne nel primo Slam dell'anno. Nel torneo femminile tocca a Giorgi, Stefanini, Trevisan e ...AUSTRALIAN OPEN - Sono sufficienti 55 minuti per avere ragione di Anastasia Pavlyuchenkova per 6-0 6-1. Camila Giorgi avanza così al secondo turno dove potrebbe ...Camila Giorgi si è letteralmente scatenata al suo esordio agli Australian Open 2023 e ha spazzato via l’impalpabile russa Anastasija Pavlyuchenkova. La tennista italiana ha strapazzato la malcapitata ...