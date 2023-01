Australian Open 2023 | Djokovic | “Giocherei sempre alla Rod Laver di sera”

(Di martedì 17 gennaio 2023) “Più guadagni su un campo, più fiducia ottieni. Se fosse per me,Rodnel pomeriggio, tutta la”. Con queste parole Novakè intervenuto dopo il bell’esordio aglidove ha battuto in tre set Roberto Carballés con lo score di 6-3 6-4 6-0. Il serbo ha spiegato quanto lo motivano le condizioni notturne e l’atmosfera creata sul campo centrale. SportFace.

Fognini, il giallo della mano ferita agli2023, Fognini a un passo dall'eliminazione: interrotto per pioggia il match contro Kokkinakis. Dopo l'eliminazione choc di ...La vittoria numero 50 aglida parte di Andy Murray è di quelle che lasciano il segno. "Andy il guerriero", 36 anni il prossimo 15 maggio, è stato in campo quasi 5 ore per avere la meglio su Matteo Berrettini al ...A che ora e come seguire la sfida tra Giorgi e Schmiedlova, incontro valevole per il secondo turno dell'Australian Open 2023.La vittoria numero 50 agli Australian Open da parte di Andy Murray è di quelle che lasciano il segno. “Andy il guerriero”, 36 anni il prossimo ...