Australian Open 2023 | Daniil Medvedev | “Sono contento del mio livello di gioco | stavolta voglio vincere a Melbourne”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tutto facile per(n.8 del mondo). Il russo ha sconfitto con facilità nel primo turno deglil’americano Marcos Giron (n.56 del ranking) con il punteggio di 6-0 6-1 6-2 in 1 ora e 37 minuti di. Una partita a senso unico in cui il nativo di Mosca ha fatto un po’ quello che ha voluto, mettendo in difficoltà dal primo all’ultimo quindici lo statunitense. Missione compiuta per il finalista dello Slamo dell’anno passato che affronterà l’o John Millman, uscito vittorioso a sorpresa dal confronto con lo svizzero Marc-Andrea Huesler. “moltodel. Marcos è un rivale complicato e batterlo con questo punteggio nel primo round di uno ...

OA Sport

Camila Giorgi ha giocato due partite in un giorno e la più difficile non è stata quella in campo. Lì, per il primo turno dell', è stato un netto 6 - 0, 6 - 1 contro Anastasia Pavlyuchenkova (numero 364 al mondo). Le insidie maggiori le ha trovate dopo, in conferenza stampa, quando i giornalisti le hanno ...Non c'è storia tra Andrey Rublev e l'amico Dominic Thiem al primo turno dell'2023. L'austriaco, che ha conquistato il suo unico Slam allo US2020, si è arreso 63 64 62. Il russo, in campo come atleta neutrale, ha chiuso con 33 vincenti e fatto valere un'... LIVE Bellucci-Bonzi 6-4 3-6 6-7 4-6, Australian Open 2023 in DIRETTA: match equilibrato, ma l'azzurro si arrende al francese in quattro set Tutto facile per Daniil Medvedev (n.8 del mondo). Il russo ha sconfitto con facilità nel primo turno degli Australian Open 2023 l’americano Marcos Giron (n.56 del ranking) con il punteggio di 6-0 6-1 ...Nella prima giornata dell'Happy Slam gli spettatori sono stati 78 mila. Tra loro, moltissimi italiani che hanno fatto un tifo indemoniato per Sinner, Sonego e Musetti.