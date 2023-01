Australian Open 2023 | chi è l’avversaria di Camila Giorgi al 2° turno? Giustiziera di Martina Trevisan | c’è un precedente

(Di martedì 17 gennaio 2023)ha surclassato la russa Anastasiya Pavlyuchenkova al suo esordio agli. La marchigiana si è imposta con lo schiacciante punteggio di 6-0, 6-1 in appena 57 minuti di gioco. La numero 70 al mondo si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne e tornerà in campo tra un paio di giorni per fronteggiare la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, che ha liquidato la nostrain due set. C’è un solotra le due giocatrici ed è vecchio di quasi otto anni: il 12 aprile 2015, nella Finale del torneo International di Katowice (l’equivalente di quello che adesso sono i WTA 250), fu Schmiedlova a imporsi con il punteggio di 6-4, 6-3 sul cemento della località polacca. ...

