Australian Open 2023 | Andy Murray ha mostrato la classe di un super campione che ha vinto 3 Slam nell’era dei giganti

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) Un’altra giornata amara per il tennis italiano agli. Dopo la sconfitta altie-break di Lorenzo Musetti, oggi è arrivata anche quella di Matteo Berrettini. Sul romano c’erano davvero enormi aspettative visto che difendeva la semifinale dello scorso anno ed il sorteggio del tabellone lo aveva anche portato lontano da Novak Djokovic e Rafael Nadal, con un possibile ottavo di finale contro Casper Ruud. Il cammino di Matteo, però, è durato pochissimo, fermato al primo turno da uno stoico, tornato improvvisamente ildi un tempo, quelle capace di raggiungere proprio a Melbourne ben cinque finali. Una sconfitta dolorosissima per Berrettini in ogni caso, visto che l’azzurro era favorito contro il britannico. Nei primi due set, che ...