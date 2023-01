Tiscali

Maha anche più soluzioni tecno - tattiche di Alcaraz, è anche più fluido di piedi e forte di testa dell'allievo di Juan Carlos Ferrero, gioca bene su tutte le superfici al punto che neanche lui ...O cosa avrebbe da dire Holger, teenager danese che in campo si sente 30 anni e fuori se ne darebbe 16, diventato Top 10 proprio battendo Djokovic in finale a Parigi - Bercy. Oggi l'elasticità di ... Attenti: Rune non si sente il secondo miglior 19enne del mondo… Il secondo miglior tennista 19enne del mondo ha tempra ed ambizioni superiori. Come il più famoso coetaneo, lo spagnolo Carlos Alcaraz - che ...