Atomwaffen | i neonazisti più pericolosi d’America

... non solo negli Stati Uniti: nell'ultimo decennio terroristie xenofobi hanno compiuto ... Gruppi terroristi come The Base e l'Division adottano una strategia "accelerazionista", ...L'accelerazionismo militante, che spesso attinge esplicitamente a Evola, è fortemente presente nel pensiero di gruppimarginali come la Divisionenegli Stati uniti e altri nella ... Latina: arrestati due neonazisti in possesso di ordigno esplosivo Oggi l'estremismo eversivo di destra in Italia segue il trend internazionale, fatto di stragi, soprattutto contro minoranze, in moschee, sinagoghe, scuole o discoteche.