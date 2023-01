Atletico Roma VI – Canali | “Questa squadra si salverà”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 gennaio 2023)VI (Calcio Under 16 regionale) –: “Sono convinto chesi” – Un pareggio interlocutorio per l’Under 16 regionale dell’VI. I ragazzi di mister Gianluca Balletti hanno impattato 2-2 tra le mura amiche contro il Colleferro, al termine di una partita tirata e combattuta come conferma anche l’ala sinistra classe 2007 Simone(nella foto): “Abbiamo dovuto rincorrere a lungo ingara, ma abbiamo avuto il merito di non mollare. Siamo andati sotto una prima volta in avvio di partita, poi abbiamo pareggiato con Falcione che è un ragazzo del 2008. “Nella prima parte del secondo tempo il Colleferro è andato di nuovo in vantaggio, ma abbiamo replicato ancora una ...