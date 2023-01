Atletica | Sonia Malavisi torna in pedana | sarà presente al meeting di Ancona

(Di martedì 17 gennaio 2023)in. Dopo oltre un anno e mezzo, l’astista azzurramercoledì pomeriggio nelinfrasettimanale al Palaindoor di, in programma alle ore 17.30. La sua ultima gara risale agli Assoluti del 2021 a Rovereto, poi l’operazione alla tibia destra per una frattura da stress nell’agosto di quell’anno e il secondo intervento nell’aprile del 2022 per rimuovere le viti. La saltatrice proverà a riprendere confidenza con il clima agonistico in un test nel quale troverà una delle migliori interpreti della specialità a livello nazionale. Attesa al via la campionessa italiana indoor Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), ottava nello scorso inverno ai Mondiali in sala. SportFace.

