Athletic Bilbao-Espanyol mercoledì 18 gennaio 2023 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici Leones al riscatto in Copa del Rey?

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sabato notte poteva essere uno snodo cruciale per la stagione dell’: il derby con la Real Sociedad poteva alzare il livello di competitività dei, se fossero riusciti ad ottenere un risultato positivo ad Anoeta. Invece la serata per gli uomini di Valverde è stata piuttosto infelice: i Txuri-urdin hanno vinto con merito e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Footballnews24.it

- Espanyol 1 (ore 20) Gara valida per gli ottavi di finale della Copa del Rey. Di fronte due squadre che militano in Liga: l'é ottavo con 26 punti mentre l'Espanyol é ......- Frosinone PANNELLO B (EVENTI OPZIONALI) 9 Salernitana - Napoli 10 Inter - Empoli 11 Spezia - Roma 12 Bologna - Cremonese 13 Arsenal - Manchester Utd 14 Villarreal - Girona 15- Real ... Athletic Bilbao-Espanyol, il pronostico: 1X opzione meno rischiosa La sfida tra Athletic Bilbao-Espanyol, sfida valida per gli Ottavi di finale di Copa del Rey: il pronostico del match ...L'Almeria frena l'Atletico Madrid imponendo l'1-1 con le reti di Correa e Toure. In classifica l'Atletico è quarto a pari punti con il Villarreal e il Betis a quota 28, a - 7 dalla Teal Sociedad che s ...