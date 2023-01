Atalanta | Zapata può lasciare la Serie A | offerta in arrivo

Sky Sport

...Sky poi riporta di un interessamento della Premier League per l'attaccante classe 1991 Duvan. Sembra infatti che l'Everton sia interessato al colombiano, ma solamente in prestito. L'...Le probabili formazioni di- Spezia(3 - 4 - 1 - 2) : Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Zortea, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel,. Allenatore: Gasperini. ... Atalanta: Boga ora è incedibile, su Zapata c'è l'Everton Calciomercato, l’Everton ha messo nel mirino due attaccanti del campionato italiano. Duvan Zapata dell’Atalanta e Marko Arnautovic del Bologna sono gli obiettivi dei Toffees per evitare lo spettro del ...L’Atalanta si sta concentrando sul mercato in questo periodo. Il periodo di forma dell’ex Sassuolo Jeremie Boga non ha lasciato indifferenti i dirigenti della Dea, che ora lo reputano incedibile, tant ...