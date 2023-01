Atalanta | multa di 5mila euro per «cori beceri» contro i tifosi della Salernitana

(Di martedì 17 gennaio 2023) Calcio. Il provvedimento del giudice sportivo dopo il match di domenica scorsa, che porta in dote anche la squalifica di Teun Koopmeiners per un turno: salterà la gara di domenica 22la Juventus. L’olandese dovrebbe giocare giovedì 19 in Coppa Italia con lo Spezia. Attesa per Zappacosta.

