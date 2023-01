Ascolti tv | dati Auditel lunedì 16 gennaio | la serie su Dalla Chiesa batte il Gf Vip | ok Boss in incognito

SuperGuidaTV

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 16 gennaio: vince "Il nostro generale". Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...Ecco a seguire iauditel della prima serata di ieri.Grande Fratello Vip 7, ventottesima puntata Sfida al ribasso tra #IlNostroGenerale (3,5mln 18.8%) e il #GFvip (2,5mln 19.6%) che non ... Ascolti tv venerdì 13 gennaio 2023: The Voice Senior (23.3%), Fosca Innocenti (15.3%)| Dati Auditel La mancata comunicazione dei dati impedirebbe alla società di gestione di calcolare ... un’ingiunzione che costringa la piattaforma a rendere noti i numeri degli ascolti. La collecting britannica PRS ...Niente da fare per il Grande Fratello VIP 7 che neppure con un solo appuntamento a settimana riesce a fare ascolti buoni su Canale 5. Ecco i dati del 16 gennaio Ascolti ancora in calo per il Grande ...