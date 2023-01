ASCOLTI TV 16 GENNAIO 2023 | IL NOSTRO GENERALE 18 | 9% | GFVIP 19 | 6% | REPORT 7 | 4% | RECORD BORTONE 18 | 1% | MATANO 23 | 1% E VECCHI 25 | 1% | VIVA RAI2! 14 | 1%

(Di martedì 17 gennaio 2023)TV 16· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – 576 11.67UnoMattina – 766 16.46Tg1 Ed. Straordinaria – 911 19.69Storie Italiane – 1023 20.58 + 1246 21.70È Sempre Mezzogiorno! – 1881 17.20Tg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – 2194 16.95Oggi è un Altro Giorno – 2065 18.07Paradiso delle Signore – 1944 19.32Pres. Vita in Diretta – 2424 21.79Vita in Diretta – 2975 23.11L’Eredità – 3396 21.71L’Eredità – 4584 24.77Tg1 – xSoliti Ignoti – 4801 21.59Il– 3564 18.78Tg1 Speciale + Cose Nostre – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1190 25.06Mattino 5 News – 1103 22.62Forum – 1454 17.48Tg5 – xBeautiful – 2574 18.42Terra Amara – 2529 19.53Uomini e Donne – 2529 23.27 + 2263 ...

DavideMaggio.it

tv di lunedì 162023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Il nostro generale " contro " Grande Fratello Vip 7 ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, lunedì ...172023 Per lavoro incontro Alex, un affermato tecnico che si occupava in Ucraina della ... racconta Alex: " Dopo un mese tu nonpiù nemmeno le sirene, diventa normale, diventa come ... Ascolti TV | Domenica 15 gennaio 2023. Lolita Lobosco sempre forte ma in calo (28.2%), Wonder Woman non va olt Niente da fare per il Grande Fratello VIP 7 che neppure con un solo appuntamento a settimana riesce a fare ascolti buoni su Canale 5. Ecco i dati del 16 gennaio Ascolti ancora in calo per il Grande ...Le attività del dottor Antonio Sagone dei colleghi sono riprese a pieno ritmo, ma resta il mistero sul danneggiamento volontario della sala di elettrofisiologia venuto allo scoperto tra il 9 e il 10 g ...