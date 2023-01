“Arte circolare” al Maxxi di Roma. L’iniziativa del Conai

Leggi su formiche

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il connubio tra materiali da scarto o riciclati e opere d’viene da lontano. Ma negli ultimi anni, grazie anche ad una nuova generazione di artisti, sta prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese. E non è neanche la prima volta che ilincontra artisti e opere d’che utilizzano rifiuti e scarti. Oggi la mostra “” in cllone aldifino al 5 febbraio. Ieri, nel 2001, a Trieste, nel corso del G8 Ambiente, il percorso on the road “Transformer”, otto monumenti d’contemporanea realizzati con materiali riciclati, dislocati nelle piazze più importanti della città. I dieci giovani artisti portati daalcontinuano, come ha scritto nell’introduzione ...